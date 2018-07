Hele dorp geniet mee van trouw Willy & Marie-Jeanne 09 juli 2018

Het Oost-Vlaamse Elsegem (Wortegem-Petegem) heeft zijn 'huwelijk van de eeuw' beleefd: ondernemer Willy Naessens en Marie-Jeanne Huysmans gaven elkaar het jawoord onder massale belangstelling. In de kerk zaten 300 genodigden, terwijl nog eens 900 mensen de plechtigheid volgden op grote schermen, op de markt en in een gekoelde tent. Voordien waren zij al getuige van de indrukwekkende trouwstoet: 35 koetsen brachten familieleden en vrienden naar de kerk. Ook het bruidspaar arriveerde in een koets - en niet zomaar één: een replica van het rijtuig van Sisi. Na afloop trakteerden Willy en Marie-Jeanne alle aanwezigen op hapjes en ijsjes en werden 400 flessen champagne ontkurkt. Intussen zetten de tortelduifjes en hun genodigden het feest verder in het buitenverblijf van het paar in Celles (provincie Namen). (LDO)

