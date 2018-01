Hele biotech gaat door het dak 30 januari 2018

00u00 0

De overname van Ablynx heeft de hele biotechsector in vuur en vlam gezet. Galapagos boekte de kleinste procentuele koerswinst (+3,07%), maar het bedrijf was bij de slotbel wel bijna 5 miljard euro waard. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf geldt als één van de volgende overnameprooien. Sinds 1 januari heeft het Amerikaanse Gilead immers de handen vrij om een bod uit te brengen op Galapagos. Maar ook andere Belgische biotechbedrijven zijn dankzij de deal van Ablynx in de spotlights komen te staan. Zo kenden Kiadis Pharma (+10,05%), Asit Biotech (+8,43%), Argenx (+7,30%), ThromboGenics (+5,58%), Celyad (+4,37%), Bone Therapeutics (+3,67%) en Curetis (+3,10%) een uitstekende dag. Ook farmabedrijven zoals Mithra (+14,08%) en Fagron (+3,44%) surften mee op de forse koerswinst van Albynx (+18,53% tot 44 euro). (FrD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN