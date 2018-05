Heldin 'Game of Thrones' nieuwe ster van 'Star Wars' 23 mei 2018

Als Daenerys Targaryen speelt Emilia Clarke (31) in 'Game of Thrones' al jaren één van de meest geliefde tv-personages ooit. Vanaf vandaag schittert ze ook in de 'Star Wars'-prequel 'Solo'. "Maar nu géén blockbusters meer."

HLN