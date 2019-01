Heldhalftige Grieken 19 januari 2019

Nog geen jaar na het overweldigende succes van 'Mythos', zijn eigen moderne versie van oude Griekse mythen en sagen, is de Britse komiek, acteur en schrijver Stephen Fry er al met een opvolger. Speelden in 'Mythos' de goden nog de hoofdrol, dan focust Fry zich in 'Helden' op de al even dramatische, geestige, tragische en tijdloze verhalen van de stervelingen uit de mythologie. Geen Zeus, Apollo of Afrodite dus deze keer, wel de avonturen van Oedipus en het raadsel van de Sfinx, van Jason en zijn Argonauten op zoek naar het Gulden Vlies, van Herakles en de monsterlijke Minotaurus en een handvol andere bekende en minder bekende helden en heldinnen. Verwacht je niet aan de zoveelste hervertelling, wel aan een typische Fry-interpretatie, overgoten met zijn heerlijke, vaak kwajongensachtige humor. Weerom een waar genot om te lezen, zowel voor niet-kenners als voor wie zich wél nog herinnert wie het Krommyonische Zwijn, de Chalkotauroi en de Phrixiden waren.

Tip: je hoeft'Mythos' niet gelezen te hebben om van 'Helden' te genieten, maar hier en daar hélpt het wel.

Helden. Stephen Fry. Uitg. Thomas Rap. € 24,99

+ Wervelend vervolg op 'Mythos', een van dé bestsellers van 2018.

- Van Fry's droge, Engelse humor hou je of hou je niet.

