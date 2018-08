Heldhaftige hond zoekt mee naar overlevenden 16 augustus 2018

De reddingswerkers die door de brokstukken ploegen op zoek naar overlevenden krijgen daarbij hulp van speurhonden. En niet eender welke honden: zo zoekt Mechelse herder Greta mee. Het dier kon in 2016 na een aardbeving in Pescara del Tronto nog een 6-jarig meisje terugvinden dat al 16 uur onder het puin lag. Ook een labrador en een retriever die vorige week naar Bologna werden gestuurd nadat daar bij de luchthaven een tanker was ontploft, sloten zich in Genua aan bij de reddingsoperaties.