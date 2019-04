Exclusief voor abonnees Hel ligt er kletsnat bij, minuut stilte bij monument Goolaerts 10 april 2019

Organisatoren Christian Prudhomme en Thierry Gouvenou (ASO) onderwierpen de in totaal 29 kasseistroken van Parijs-Roubaix gisteren aan de traditionele laatste inspectieronde. En zagen de 'Hel van het Noorden' er kletsnat en op sommige plaatsen modderig bijliggen. De komende dagen zou het droog blijven. Maar tegen het weekend worden opnieuw buien voorspeld bij een temperatuur van negen graden, zodat een natte Parijs-Roubaix (nog) niet geheel uit te sluiten valt. De Trouée d'Arenberg (Bos van Wallers na 164,5 km), Mons-en-Pévèle (212 km) en het Carrefour de l'Arbre (242,5 km) zijn, net als de voorbije jaren, de enige vijfsterrensectoren. "De eerste vijfhonderd meter van de 2.300 meter lange Trouée d'Arenberg kregen een opknapbeurt met een hogedrukreiniger. Ook de diepste kloven tussen de stenen werden gedicht", aldus Gouvenou. "Het risico op een parcourswijziging bij slecht weer was te groot geworden. Na de editie van zondag pakken we de volgende 400 meter aan." Onderweg hielden Prudhomme en Gouvenou ook een stiltemoment aan het herdenkingsmonument van de betreurde Michael Goolaerts op de kasseistrook van Biastre, waar onze landgenoot vorig jaar bezweek aan een hartstilstand. Die zone werd omgedoopt tot 'Secteur Pavé Michael Goolaerts'. (JDK/XC)

