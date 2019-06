Exclusief voor abonnees Heizel loopt niet vol 07 juni 2019

Behoudens een stormloop op de overgebleven tickets zal de Heizel morgenavond niet uitverkocht zijn. Op dit moment heeft de KBVB ongeveer 34.000 kaartjes aan de man gebracht, er zijn er naar schatting nog 10.000 te koop. De opkomst ligt in de lijn van de vorige matchen. Het helpt de verkoop in elk geval niet dat Kazachstan allerminst een sexy tegenstander is. Scheidsrechter is de onervaren Bosniër Irfan Peljto (34). (PJC)