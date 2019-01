Heirman T2, keert ook Lemmens terug? De Boeck als laatste hoop 22 januari 2019

De kop is eraf. Glen De Boeck leidde gistermiddag zijn eerste training als coach van Sporting Lokeren. Hij deed dat zonder T2, maar daar komt vandaag verandering in. Oude bekende Freddy Heirman (70) keert immers terug naar Daknam. De ex-T2 van de Rode Duivels was al meermaals hulptrainer bij Lokeren. De Boeck en Heirman zijn oude bekenden: in 2010 werkten ze samen bij GBA. Heirman, die tot voor kort scoutingswerk deed voor Waasland-Beveren, tekent een contract voor vijf maanden.

