Heinz krijgt miljoenenboete voor misleidende reclame 25 augustus 2018

Voedingsgigant Heinz is in Australië veroordeeld tot een boete van 2,25 miljoen Australische dollar (1,4 miljoen euro) wegens het misleiden van consumenten. Het bedrijf beweerde in advertenties dat één van zijn snacks goed was voor de gezondheid van kleuters, maar in werkelijkheid bevatte de 'Little Kids Shredz' een hoop suiker. De snack was weliswaar gemaakt van fruit en groenten en bevatte geen bewaarmiddelen of kleur- en smaakstoffen, maar bevatte dus wel veel suiker.