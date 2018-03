Heineken verwijdert racistische reclame 29 maart 2018

Heineken heeft een commercial teruggetrokken nadat hiphopper Chance the Rapper op Twitter de campagneleus 'sometimes, lighter is better' racistisch genoemd had. Het filmpje toont een barman die een aarzelende vrouw aan het einde van de bar ziet met een verrekijker. Het 'light biertje' dat hij serveert, glijdt eerst langs een zwarte vrouw en een zwarte muzikant voordat het flesje belandt bij de vrouw die de barman in het vizier had. Als de vrouw het biertje vastneemt, volgt de leus: 'Soms is light beter'.

