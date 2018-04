Hein: "We moeten slimmer zijn" 21 april 2018

"Baby's", noemt ex-coach Besnik Hasi de persoonlijkheden in de kleedkamer van Anderlecht. "Soms moeten we slimmer zijn", knikte ook Hein Vanhaezebrouck. "Dat is iets dat ik niet kan aanleren. Op Standard hadden we bijvoorbeeld een strafschop moeten krijgen. Carcela trapte Saief met twee voeten onderuit. 'Waarom ben je geen verhaal gaan halen bij de scheidsrechter?', vroeg ik Kenny achteraf. 'Ik heb het Carcela gezegd', reageerde die. Tja... Nóg een voorbeeld: toen Chipciu in de zestien een te korte terugspeelbal onderschepte, deed hij er alles aan om Ochoa te ontwijken. Bij andere clubs zou men dan net de fout forceren. (zwijgt even) Ik bedoel daarmee niet dat we dingen moeten zoeken die er niet zijn - dat zal ik nooit vragen -, maar we moeten wel zorgen dat we krijgen waar we recht op hebben."Het zou alvast helpen in de strijd om de tweede plek. "De titel is voor Club", herhaalde Hein. "Die 6-0 tegen Charleroi zegt genoeg - het had zelfs 12-0 kunnen zijn. (grijnst) Maar het zou toch leuk zijn mochten we nog één keer dichterbij kunnen komen. Al was het maar voor de spanning." (PJC)

