Hein ruilt zweep even in voor racketje 29 juni 2018

00u00 0

De voorbije dagen legde

Hein Vanhaezebrouck er op

stage stevig de pees op:

de nadruk lag op

het fysieke. Maar

gisteren, daags voor

de oefenwedstrijd tegen

PAOK Saloniki, mocht er

ook wat ontspanning bij

van de Anderlechtcoach.

In de namiddag konden de

spelers hun 'skills' tonen

in andere sporten.

Vanhaezebrouck zelf

ruilde zijn zweep (even)

in voor een badminton -

racket. (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN