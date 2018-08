Hein houdt transferdruk af 25 augustus 2018

Terwijl de Brugse miljoenen lustig in het rond vliegen, maken ze zich in het Astridpark niet druk om het nakende einde van de transferperiode. Een week voor het sluiten van de markt bleef ook Vanhaezebrouck bijzonder rustig. "Ik weet niet ik er nog spelers ga bij krijgen. Ik doe mijn job en bereid mijn ploeg zo goed mogelijk voor", klonk het schouderophalend. "Als er niks meer bijkomt dan is dat zo."

HLN