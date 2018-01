Hein even terug in Gent 30 januari 2018

Even was hij terug. Hein Vanhaezebrouck was gisteravond voor het eerst sinds zijn vertrek naar Anderlecht nog eens op AA Gent. In Oostakker, vlak naast het oefencomplex dat hij nota bene zelf ontworpen heeft, was Vanhaezebrouck een aandachtige toeschouwer tijdens het beloftenduel tussen de Buffalo's en RSCA. De coach zag hoe Obradovic zijn rentree vierde na een blessure aan het scheenbeen. Ook Amuzu deed wedstrijdritme op tijdens de 1-3-overwinning. Bij AA Gent maakte Sigurd Rosted speelminuten. Hij lag met een te korte terugspeelbal aan de basis van de openingstreffer. (PJC)

