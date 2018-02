Hein en Coucke zien Deschacht scoren 27 februari 2018

Olivier Deschacht speelde gisteren voor het eerst met de invallers van Anderlecht nadat Hein Vanhaezebrouck de verdediger twee weken geleden naar de B-kern had verwezen. De wedstrijd was nauwelijks een kwartier ver toen uitgerekend hij de score opende en een fris voetballend Anderlecht - de hand van Emilio Fererra is duidelijk zichtbaar - op weg zette naar een vlotte 3-0-zege tegen Standard. Marc Coucke, aanwezig op Neerpede, zag het graag gebeuren. In het bijzijn van Hein Vanhaezebrouck en Herman Van Holsbeeck grapte hij er lustig op los bij de goal. Een gebrek aan inzet kan je Deschacht nooit verwijten, ook niet bij de invallers. Korte mouwen - de enige op het veld - bij -2 graden, en dezelfde concentratie en sérieux als bij de A-ploeg. 37 is Deschacht nu, invallers-doelman Boy De Jong is er 23, en alle andere ploegmaats van Deschacht zaten gisteren onder de 20 jaar. Blijft een vreemde ervaring. Vanhaezebrouck heeft zijn statement gemaakt, Deschacht antwoordde zoals het hoorde, op het veld. Tijd om de spons te vegen.

