Heilig kruid 02 juni 2018

00u00 0

De moestuin is voorzichtig aan het groeien, hij trekt zich als een diesel op gang. In vergelijking daarmee is de kruidentuin een stuk sneller, én veel meer binnen handbereik. Ook al heb je niet de plaats voor een moestuin, een kruidenhoekje of -bak behoort veelal wel tot de mogelijkheden. Er zijn zo veel mooie oplossingen om het elegant in je tuin(tje) te integreren. En niets is leuker dan tijdens het koken enkele verse kruiden te plukken.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN