Heidi Van Tielen weer op de been na mysterieuze ziekte

Heidi Van Tielen (32) is genezen, nadat ze tijdens haar vakantie in Bali een infectie met een onbekende bacterie opliep. "De bacterie is dood", schreef ze op Instagram. "Merci voor alle lieve berichtjes en merci aan de collega's voor de prachtige bloemen! Nog even herstellen en dan weer 'full force' jullie wakker maken!" De radiopresentatrice moest na haar reis enkele dagen doorbrengen in het ziekenhuis. Een weekje vroeger dan gepland sprong Wim Oosterlinck voor haar in bij de 'Ochtendshow' van Qmusic. Heidi en Sam De Bruyn zouden deze maand sowieso hulp van hem krijgen voor het vroege blok. (MVO)

