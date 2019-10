Exclusief voor abonnees Heidi Van Tielen bevallen van Magnus DE OOIEVAAR BRACHT TWEE ZOONTJES 28 oktober 2019

Voormalig Q-dj Heidi Van Tielen (34) is bevallen van een zoontje: Magnus. "Hij is er! Het allermooiste mannetje van mijn dromen, het mannetje dat van mij een mama maakt", schrijft ze op Instagram. "Jouw naam is het Latijnse woord voor groot(s), maar blijf voorlopig nog maar even klein. Ik wil niks liever dan jou gelukkig maken."

