Heibel tussen Sá Pinto en Belhocine in spelerstunnel 19 april 2018

00u00 0

Tijdens de rust van de Clásico kookten de potjes over in de spelerstunnel. Standardcoach Ricardo Sá Pinto (cirkel rechts) en Anderlecht-assistent Karim Belhocine (cirkel links) vlogen mekaar net niet in de haren. Op beelden van Play Sports was te zien hoe ref Visser beide heren achteraf in zijn kleedkamer ontving om de gemoederen te bedaren. Adrien Trebel, die tussenbeide kwam, relativeerde het opstootje achteraf. "Karim is warmbloedig, Sá Pinto ook. Er was niet echt iets aan de hand, het hoort gewoon bij wedstrijden als deze." (SJH/PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN