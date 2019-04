Exclusief voor abonnees Heibel over loon Dexia-voorzitter 04 april 2019

De nieuwe voorzitter van de verlieslatende restbank Dexia, Gilles Denoyel (foto), eist volgens diverse bronnen een hoger loon. Denoyel verving vorig jaar de Fransman Robert de Metz als voorzitter. Die kreeg jaarlijks als zelfstandige, en woonachtig in Brussel, een vergoeding van 250.000 euro en hij betaalde zelf zijn sociale bijdragen. Voor zijn opvolger was hetzelfde loonpakket uitgewerkt. Maar door het feit dat Denoyel in Frankrijk woont en dus onder de Franse fiscaliteit valt, verdient hij netto minder dan zijn voorganger. Denoyel eist volgens 'De Tijd' een hogere vergoeding zodat hij netto evenveel overhoudt als zijn voorganger. Maar dat zou de kosten bij Dexia tot 60% kunnen verhogen. Het hele dispuut wordt, vooral aan Belgische zijde, niet meteen gesmaakt. Want Dexia is verlieslatend en België staat net als Frankrijk nog voor miljarden garant bij de afbouw van de Dexia-portefeuille.

