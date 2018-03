Heet tweede 'Patser'-film 'Patsers'? 19 maart 2018

Het is officieel: 'Patser' krijgt een vervolg. Adil El Arbi en Bilall Fallah zullen die prent ook regisseren, al zullen we nog wat geduld moeten hebben. Eerst staan de Amerikaanse films 'Bad Boys for Life' en 'Beverly Hills Cop 4' op de planning, net als hun televisiedebuut met de fictiereeks 'Grond'. De opnames van de tweede 'Patser' zullen pas volgend jaar kunnen starten, en de film zou dan in 2020 uitkomen. De naam is nog niet bekend, maar er wordt gespeculeerd over 'Patsers'. Ook over wie van de cast terugkeert voor de sequel, is nog niks bekend. De eerste film lokte na zeven weken al meer dan 330.000 bezoekers naar de cinema. Een succes, als je weet dat vorig jaar enkel de Kampioenen-film en 'Het Tweede Gelaat' de kaap van 200.000 bezoekers haalden. (JOBG)

