Heerlijke treffer, pijnlijke viering 29 juni 2018

Een heerlijke treffer verdient een heerlijke viering. Toch? Meteen na de zwieper van Adnan Januzaj was het Michy Batshuayi die de aandacht trok met een onhandigheidje van formaat. De 24-jarige spits nam de bal in de hand en trapte in al zijn speelsheid snoeihard tegen het leer. Batshuayi hield er echter geen rekening mee dat de bal via de paal tegen zijn hoofd zou knotsen. Hoeft het gezegd dat Batsman meteen trending was op twitter? "Ik wist dat ik een stortvloed aan 'mentions' zou krijgen", schaterde hij. "Waarom ben ik zo dom? Het deed pijn." Afsluiten deed hij met een knipoog: "Fortnite-vieringen zijn overroepen. Ik moest wel iets nieuw creëren." (DEA)

