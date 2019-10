Exclusief voor abonnees Heemeryck wint op Mallorca 21 oktober 2019

TRIATLON

Triatleet Pieter Heemeryck heeft voor de vijfde keer dit seizoen mogen zegevieren in een challenge. Op Mallorca maakte onze landgenoot het verschil in het fietsen. Als vierde kwam Heemeryck uit het water, in het fietsen nam hij na 15 km het roer over van de Spanjaard Dapena. Heemeryck fietste als een wervelwind en zette eerste achtervolger Kallin op 4 minuten, de Oostenrijker Steger volgde al op 5.30. Heemeryck bereikte de finish na 3u49.57, 4 minuten sneller dan Steger. De derde plaats was voor de Zwitser Wild. Dankzij de zege verzekerde Heemeryck zich van het eindklassement in de Challenge Family. Daarvoor werden 24 races van halve en lange afstand in rekening gebracht. De 29-jarige Leuvenaar won er daarvan vijf (Salou, Gran Canaria, Geraardsbergen, Davos en Mallorca). Heemeryck topt de ranking met 2.350 punten.

