Heel Mechelen op scherp voor match van het jaar tegen Eupen: "F*cking hell, Mats. Wat doe je nu? Speel simpel!" Vechten tegen de degradatie(stress): een week sfeer opsnuiven bij Malinwa Frank Dekeyser

10 februari 2018

00u00 0 De Krant 't Is op leven en dood vanavond - wie dat nog niet besefte, kreeg een scheldtirade van Dennis van Wijk over zich heen. Ooggetuigenverslag van een week in het spoor bij Malinwa, waar geen enkele training gesloten was. Geen geheimen.

Donderdag, 11.35u. Terwijl de drank voor vanavond wordt geleverd door de leveranciers - van frisdrank en bier tot Royco Minute Soup en Cécémel - en een paar vrijwilligers van zorginstelling Borgerstein de tribunes poetsen, legt Van Wijk plots de training stil na een inspeelpass van Rits. "F*cking hell, Mats. Wat een slechte beslissing. F*cking sh*t, wat doe je nu? Speel simpel. En Robbi, Robbi, Robbi (Schoofs, red.), neem godverdomme eens wat initiatief. Je doet niets. Zet ze verdomme vast of ik ga roepen, zoals jullie nog nooit iemand hebben horen roepen."

Dennis van Wijk grijpt meermaals in tijdens een onderlinge wedstrijd. De spelers wakkerschudden, het vuur in de ploeg houden. De wedstrijd tegen Eupen in het achterhoofd. "Ik was niet tevreden over die training."

Gisterenmiddag, 13 uur stipt. Een dik uur na het aflopen van de laatste oefensessie - "die was wél goed" - voor het duel tegen Eupen geeft Dennis van Wijk zijn wekelijkse persconferentie. De Nederlander stapt de kleine perszaal van KV Mechelen met de glimlach binnen. De aanwezige journalisten krijgen een hand, Van Wijk zet zich neer en begint te praten. Een spraakwaterval. Van stress heeft Van Wijk geen last. Gepokt en gemazeld in het voetbalwereldje. "We hebben ons goed kunnen voorbereiden. Daarvoor moet ik 'Jeanke' (de terreinverzorger, red.) bedanken. We konden trainen op het hoofdveld, ook al betekent dat extra werk voor hem. Maar nu: it's all about the players. Te vaak acteren ze als jongetjes, we moeten mannen zijn. We zijn soms iets te braaf, ik wil dat we zakelijker spelen. Want de wedstrijd tegen Eupen, dat is hét van hét."

Flashback naar eerder deze week. Na de uitlooptraining maandag - op een besneeuwd veld - begint een dag later de opbouw naar het cruciale duel tegen Eupen. "'t Is scherp aan de oren, hé jongen."

Marcel - een collega van Jeanke - lacht als we toekomen op het jeugdcomplex aan de Liersesteenweg. De thermometer gaat net boven het vriespunt, er waait een gure wind en de gevoelstemperatuur ligt laag. De zon breekt niet door, iets wat zich bijna een hele week zou herhalen. Marcel is net als de meeste spelers goed ingeduffeld. Muts op het hoofd, sjaal rond de nek, dikke jas.

Het gaat er ontspannen aan toe bij KV Mechelen. De trainingen worden wél afgewerkt aan een hoge intensiteit. Op het kunstgrasveld op de jeugd zijn het vooral de assistent-trainers die instructies geven. Van Wijk kijkt de eerste dagen rustig toe. De troepen monsteren. Dat er van stress niet al te veel sprake is, blijkt al snel in het begin van de week. Niets dan lachende gezichten, zelfs na een pittige training van twee uur. Pedersen schiet een bal heerlijk in één tijd binnen en keeperstrainer Lazic zet zich zowaar in doel. Sylla en Bagayoko trappen met wisselend succes een aantal strafschoppen naar de ex-doelman van Lokeren. Het resultaat: Sylla-Lazic 1-2, Bagayoko-Lazic 3-2. "Lazic flikt het bij iedereen", grijnst Van Wijk.

De sfeer is met andere woorden uitstekend. "We hebben vertrouwen geput uit de wedstrijd tegen Anderlecht", zegt Mats Rits. Aanvoerder van Malinwa. "Het is de bevestiging dat we weer een beetje op de goede weg zijn. Lijken we ontspannen? Verstijfd aan een wedstrijd beginnen, helpt niet."

Colin Coosemans, sterkhouder van KV Mechelen dit seizoen, vult aan. "Spanning verbetert de prestaties niet, integendeel. Van Wijk is de ideale persoon om die druk weg te houden. Pas op: je weet ook wel wat je aan hem hebt. Hij heeft een typisch Hollandse mentaliteit. Rechttoe, rechtaan. Hij probeert er overgave en pit in te steken. Je ziet en voelt dat wel als speler. Van Wijk is iets meer bandiet, iets minder gentleman dan de vorige trainers. Die leepheid wil hij ons bijbrengen. Misschien hadden sommige jongens zo iemand wel nodig."

Leepheid, maar ook discipline. De schroeven werden aangedraaid de voorbije weken. De spelers worden vroeger op de club verwacht, vertrekken later weer naar huis. Banden smeden. "Maar er is nog ruimte voor ontspanning, hoor", zegt Rits. "Het is niet zo dat we niet meer lachen of dat er 'gene zwans' is. Van Wijk vindt: je bent prof, gedraag er je naar. Hij speelt zeker geen politieagent."

Daarom ook dat de Nederlander vandaag niets speciaals doet als voorbereiding voor de wedstrijd tegen Eupen. "Ik kan hun handje niet vasthouden. Iedereen moet zich in zijn biotoop voorbereiden. Stel je voor dat we op afzondering gaan en ze liggen per twee op een kamer waarvan de één snurkt... Er zijn aan alles voor- en nadelen. Ik ga er gewoon vanuit dat iedereen goed rust."

Vandaag om 20 uur. Achter de Kazerne zal vollopen voor de degradatietopper. Hun ploeg vooruit stuwen. Zingen, dansen, roepen. Het Mechelse bestuur volgt de match met de vingers gekruist. Hopend op een goede afloop. "Het is een cruciale wedstrijd", aldus Van Wijk. "Voor de club, de fans, de spelers en voor mij. Een match van levensbelang. Ik wil scherpte en ik wil dat mijn spelers een bepaald niveau halen. Ik zal wat druk leggen. De steun van de fans zal er zijn. Ik hoop alleen dat het niet verlammend werkt."

Coosemans besluit. "Een degradatie wil je niet meemaken, het blijft een stempel die je voor eeuwig meedraagt. Het zou een ramp zijn voor KV Mechelen."