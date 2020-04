Exclusief voor abonnees Heel jaar in lockdown? 25 april 2020

00u00 0

Beste politici, als autocarchauffeur heb ik op 6 maart mijn laatste rit gedaan. Aangezien de coronabesmettingen in Zwitserland de hoogte ingingen, vroeg ik de voor 9 maart geplande reis van negen dagen naar Zwitserland niet te moeten doen. Die reis werd uiteindelijk door de klant alsnog geannuleerd. Het goed gevulde orderboek viel nadien als een kaartenhuisje in elkaar. Vandaag denken heel wat sectoren weer te kunnen opstarten. Een veilige afstand houden op een bus zal echter zeer moeilijk zijn . Erger nog: scholen zullen geen bussen meer inhuren. Niet voor een daguitstap, niet voor meerdaagse reizen. Excursies naar het buitenland zullen niet meer voor 2020 zijn. Buitenlandse klanten zullen dit jaar evenmin nog naar België komen. Dat betekent dat wij in lockdown blijven voor de rest van het jaar! Het speciaal statuut voor technische werkloosheid loopt al af eind juni. In welk statuut zullen we kunnen opgenomen worden?

Dirk Dierickx, Oostende

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen