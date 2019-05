Exclusief voor abonnees Heel even wou De Wever opstappen als voorzitter 29 mei 2019

Bart De Wever (N-VA) heeft zondag zijn mandaat als partijvoorzitter op tafel gelegd toen de eerste tegenvallende cijfers binnenrolden. Dat is gisteravond duidelijk geworden in 'Jambers in de politiek' op VTM. Het is te zeggen: hij polste bij de toppers van de partij of er een snelle wissel moest komen. "Maar ze vonden dat een slecht idee en ik eigenlijk ook, want dat zou de partij in chaos gestort hebben. Maar indien de oorspronkelijke trend zich had doorgezet, moest het stoppen", aldus De Wever. Sowieso is het maar de vraag hoe lang de Antwerpenaar nog aan het hoofd van N-VA zal staan. Hij stelde zich kandidaat voor de post van Vlaams minister-president en is ook van start gegaan als Vlaams formateur. Maar de hoogste Vlaamse post is niet verenigbaar met de job van partijvoorzitter. Over de opvolging heeft N-VA echter nog altijd niet gecommuniceerd en er zijn ook nog geen kandidaten opgedoken. In een scenario waarin N-VA federaal aan de kant blijft staan, is het ook nog altijd mogelijk dat Jan Jambon Vlaams minister-president wordt. (DDW)

