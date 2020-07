Exclusief voor abonnees Heel even was Werchter weer Werchter 03 juli 2020

00u00 0

De Zomerbar, de (zeer) alternatieve versie van Rock Werchter, opende gistermiddag zijn deuren. Voor één keer geen urenlange files om in de buurt van de festivalweide te geraken, maar wel een vlotte rit tot vlak achter de North West Walls. Na een korte wandeling tot aan de ingang en een klein intermezzo om de handen te ontsmetten, was de bubbelweide binnen handbereik. Normaal had rond half vier - het moment waarop wij een concertje meepikten - Miles Kane vanop het hoofdpodium over de weide gewalst, maar corona koos voor Selah Sue. Zij mocht de aftrap verzorgen met twee shows - één 's middags en één 's avonds - en deed dat met een set die ze zelf omschreef als "een melancholische trein". Het resultaat liet zich dan ook voelen, want haar nummerkeuze leende zich niet echt tot een uitbundige start van de zomer. Zo besprak Selah Sue niet alleen hoe ze zich voelde tijdens de lockdown - een crappy periode die toch vruchtbaar bleek te zijn - maar kwam ook haar moeizame pad als mama en de ziekte van haar vader ter sprake. Intimiteit alom, dus.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen