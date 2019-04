Exclusief voor abonnees Heel even K4 17 april 2019

00u00 0

De 'oude' K3'tjes hebben een reünie gehouden - al waren ze voor de gelegenheid even K4. Karen Damen (44), Kristel Verbeke (43) en Josje Huisman (33) deden een terrasje en postten foto's van dat gezellige uitje op Instagram. Baby Kamari, het 3,5 maanden oude zoontje van Josje, was er ook bij. Afgelopen weekend had de Nederlandse zangeres in een interview met onze krant nog gezegd dat er een K3-weerzien aankwam. "We zien elkaar binnenkort. Dat wordt leuk. Ik heb zin om hen Kamari te tonen." En de fans waren duidelijk ook blij om hen nog eens allemaal samen te zien. In minder dan een uur tijd haalden de foto's van Karen, Kristel en Josje respectievelijk meer dan 21.000, 16.000 en 24.000 likes.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen