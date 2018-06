Heel Europa krijgt sms bij ramp 07 juni 2018

Er komt een waarschuwingssysteem in geval van rampen of terreuraanslagen in de hele Europese Unie. Daarover hebben de Europese instellingen gisteren een akkoord bereikt. Burgers in de hele EU zullen per sms een waarschuwing krijgen bij grote dreiging. Het Europees Parlement noemt het "een omgekeerde 112", verwijzend naar het noodnummer dat in heel Europa wordt gebruikt.