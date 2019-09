Exclusief voor abonnees Heel erg dankbaar 17 september 2019

Gemiddeld amper 3,8 minuten per patiënt en nauwelijks aandacht voor zijn wensen, levensomstandigheden of draagkracht. Het zogenaamde Multidisciplinair Oncologisch Consult, het overleg dat bij elke nieuwe kankerbehandeling gebeurt, is vaak een gemiste kans, blijkt uit een onderzoek van de VUB. Dan heb ik een heel andere ervaring gehad. Al de artsen individueel hebben de nodige tijd genomen om mij en mijn echtgenote alle informatie te geven, telkens kregen we op het einde de vraag of we nog iets wilden weten. Hoelang ze erover gedaan hebben in het MOC-team weet ik niet, maar ze hebben alle alternatieve besproken en ook voor de nabehandeling hebben ze overleg gehad. Ik ben ze daar jaren later nog steeds uitzonderlijk dankbaar voor.

Jos Huibers

