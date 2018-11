Heel België draagt gordel, maar in bestelwagens zijn ze hardleers 19 november 2018

Nooit droegen zo veel mensen in ons land hun autogordel, zo blijkt uit cijfers van verkeersveiligheidsinstituut Vias. Vooraan draagt 95,2% de gordel, achteraan 86,3%. Vias maakte de cijfers bekend naar aanleiding van de internationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers. In vijftien jaar tijd - Vias hield de eerste meting in 2003 - steeg het aantal mensen dat vooraan de veiligheidsgordel draagt van 56,6% naar 95,2%. Uit de meting blijkt ook dat zowel vooraan als achteraan vrouwen meer geneigd zijn hun gordel te dragen dan mannen. De enige categorie hardleerse bestuurders, zijn bestelwagenchauffeurs. Amper 85,5% van hen klikt zich vast. Vias roept die categorie chauffeurs op om de veiligheidsgordel toch te dragen. (AG)

