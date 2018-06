Heeft iemand Aukjes communiecadeau zien vliegen? 26 juni 2018

00u00 0

In theorie klonk de verrassing die de ouders van Aukje (12) uit Nazareth voor haar plechtige communie gepland hadden gewéldig. "We hadden een ring in een ballon met helium gestopt en verborgen tussen andere ballonnen en decoratie", vertelt mama Maureen van Herzeele. "De bedoeling was dat ze tussen de verschillende ballonnen moest zoeken om zo haar cadeautje te vinden." Alleen ging dat plan hélemaal verkeerd toen iemand het raam opende om wat frisse lucht binnen te laten. Meteen vlogen twee ballonnen weg. "Nét ook diegene waarin de ring verborgen zat." De ouders lanceerden een oproep op Facebook om de eerlijke vinders te vragen de ring terug te brengen. "Het is een zilveren ring met kleine steentjes, die in een goudkleurige ballon zit", klinkt het. (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN