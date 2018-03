Heeft iedereen zijn zonnebril? 26 maart 2018

00u00 0

'The future looks bright' voor de Rode Duivels. Of dat laten hun zonnebrillen toch uitschijnen. Hoewel het in België nog even wachten is op zomerse temperaturen, poseerden onze internationals met plezier al eens met een rood exemplaar op hun gezicht. Tot tevredenheid van de sponsor - Alain Afflelou. Qua originele ploegfoto kan het in elk geval tellen. Je zou bijna vergeten dat het om de nieuwe gele shirts ging - de tweede uitrusting -, waar België morgen tegen Saoedi-Arabië voor het eerst in zal spelen. (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN