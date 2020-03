Exclusief voor abonnees Heeft de Italiaanse quarantaine wel zin? 09 maart 2020

00u00 0

Viroloog Marc Van Ranst twijfelt er niet aan dat de maatregelen in Italië effectief zijn: "Natuurlijk. In feite doen we dat al sinds de middeleeuwen. Als je gebieden afgrendelt, moet het virus wel uitdoven. De vraag daarentegen is of dit proportioneel is en de best mogelijke oplossing die nu geboden kan worden."

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis