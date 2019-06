Exclusief voor abonnees Hebt u kwartiertje voor klimaatplan van de overheid? 05 juni 2019

De overheid wil weten wat u denkt over haar klimaatplannen. Daarom heeft ze gisteren een online volksbevraging gelanceerd. Die bestaat uit vijftien vragen, neemt tien tot vijftien minuten in beslag en loopt zes weken, tot 15 juli. Dat heeft het kabinet van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) laten weten. De overheden willen onder meer van de burgers weten "wat ze bereid zijn te doen op hun niveau" om de omslag naar een duurzaam energiesysteem te maken, en wat hen kan motiveren om vaker het openbaar vervoer te nemen of een groene wagen te kopen. De bevraging komt er omdat de Europese Commissie aan alle lidstaten had gevraagd om de bevolking te consulteren over hun klimaatplannen. WWF reageert teleurgesteld, omdat In de bevraging vooral de nadruk wordt gelegd op wat de burger kan doen. Er zou amper ruimte zijn om de voorgestelde maatregelen van de vier ministers te evalueren - wat eigenlijk de bedoeling was.

