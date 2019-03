Headbangen verplicht op 'Het Zwaarste Feest' 22 maart 2019

'De Zwaarste Lijst' van Studio Brussel belooft dit jaar een extra groot feest te worden voor elke metalfan. Voor de elfde editie verhuizen presentator Alex Agnew en de 66 beste metalnummers ooit naar paaszondag. 's Avonds organiseert de radiozender voor het eerst 'Het Zwaarste Feest' in de Gentse Vooruit. Onder anderen dj Fleddy Melculy en dj Turbeau zullen op 21 april vanaf 22 uur het mooie weer maken, en ook het 'Goe Vur In Den Otto'-duo is present. Luchtgitaar spelen en headbangen zijn toegelaten, zo niet verplicht. De volledige line-up en tickets vind je via hetzwaarstefeest.be. (SD)