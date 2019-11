Exclusief voor abonnees Hazards houden familiefeestje in Rusland 18 november 2019

"Eden gunt mij nooit eens iets. Als ik eens scoor, moet hij er meteen twee maken." Thorgan Hazard kan ermee lachen, maar hij heeft een punt. Ook in de herfst van 2017, toen Thorgan tegen Cyprus zijn eerste interlandgoal scoorde, moest zijn grote broer hem per se overtreffen. De Hazards hebben er een zalig familiefeest van gemaakt in Rusland. De linkerflank was van hén - het leek wel hun ouderlijke tuin in Braine-le-Comte. Na de ruime 1-4-zege zijn de Rode Duivels sowieso reekshoofd op het EK, maar morgenavond gaan ze voor de perfecte 30 op 30 tegen, jawel, Cyprus.

