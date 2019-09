Exclusief voor abonnees Hazards al naar huis, Real tevreden 04 september 2019

Eden Hazard en broer Thorgan zijn medisch onvoldoende fit bevonden voor de interlands tegen San Marino (vrijdag) en Schotland (maandag). Zij keren huiswaarts. Thorgan (Borussia Dortmund) sukkelde met een ribblessure, Eden liep een spierscheurtje op net voor de eerste competitiematch van Real Madrid midden augustus. Coach Zinédine Zidane maakte zich zaterdag nogal druk over de selectie van Hazard: "Neen, hij kan niét spelen." Het is zelfs zo dat in Spanje twijfels bestaan of Hazard wel fit geraakt voor de eerstkomende competitiematch tegen Levante op zaterdag 14 september. Een maand inactiviteit is inderdaad zowat het minimum bij soortgelijke spierscheurtjes. Real is blij dat het gezond verstand zegevierde bij de nationale ploeg. Hazard zelf was ook al met behoorlijk wat scepsis afgereisd naar Tubeke. Hij kwam gistermiddag trouwens aan in een bescheiden Peugeot 208.

