Hazard zal mij gelijk geven Column | Degryse 23 maart 2019

00u00 0

"Die avond van zijn debuut in Luxemburg, meer dan tien jaar geleden, had ik meteen gezien dat Eden over een uitzonderlijke versnelling beschikte. Met deze ritmeversnellingen, het dribbelen met de bal aan de voet, heeft Hazard daarna zijn carrière gemaakt. Die kwaliteit maakt dat Hazard de uitkomst van zijn rendement zélf bepaalt. Want als hij top is, is Hazard onhoudbaar. De vraag is dus niet: 'Hoe goed is de verdediger?', maar 'Hoe goed is Hazard?' En er zijn éigenlijk maar twee spelers in het moderne voetbal die hetzelfde talent hebben. Ik hou niet van vergelijken, maar u kent de namen wel..."

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen