Exclusief voor abonnees Hazard werkt eerste groepstraining af, zaterdag al in de basis? 11 september 2019

00u00 0

Eden Hazard werkte gisteren zijn eerste volledige groepstraining af sinds hij op 16 augustus een spierscheurtje opliep. De voorbije dagen werd hij steevast weerhouden van al te intensieve trainingen. Nu is Hazard klaar om te debuteren voor Real Madrid in de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Levante. Vermoedelijk gebeurt dat met een invalbeurt, maar de wegen van Zidane zijn ondoorgrondelijk - twee weken geleden tegen Valladolid stond James zonder zomervoorbereiding ineens in de basis. Vinicius had deze week interlandverplichtingen, en Bale is geschorst. Veel alternatieven heeft Zizou nietop links voor Hazard. Vrijdag geeft Zidane een persconferentie en laat hij mogelijk in zijn kaarten kijken. (SK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis