Hazard wellicht fit voor interlands 21 augustus 2019

00u00 0

Bij Real Madrid hebben ze er voorlopig een goed oog in: Eden Hazard (28), die zich vrijdag blesseerde op training, raakt normaal gezien fit voor de dubbele interland met de Rode Duivels in september. Al zijn de komende dagen beslissend. Het scheurtje in de quadriceps is miniem, maar het risico op herval groot. Vandaar dat de medische staf van Real voorzichtig met hem omspringt. De thuismatch tegen Valladolid dit weekend mist hij sowieso. Villarreal op 1 september lijkt haalbaar, maar garanties zijn er niet. Dokters rekenen nu op een onbeschikbaarheid tussen twee en drie weken. Bij Real gaan ze ervan uit dat bondscoach Roberto Martínez zijn aanvoerder straks gewoon oproept voor de matchen tegen San Marino (6/9) en Schotland (9/9). Zijn volste recht. Clubs houden spelers die uit blessure terugkeren doorgaans liever in eigen beheer, maar de interlands zouden Real niet eens slecht uitkomen. Ideaal om ritme op te doen met het oog op wat nog komen moet voor Hazard. (YP)

