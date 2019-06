Exclusief voor abonnees Hazard voorgesteld bij Real Madrid 14 juni 2019

00u00 0

15.00u IN STIJL NAAR MADRID De 'Hazard-family' poseert in de privéjet die hen naar Madrid brengt. De macarons en mini-eclairs vielen naar verluidt in de smaak.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis