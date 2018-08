Hazard voor het eerst aanvoerder 08 augustus 2018

Een teken voor wat komen zal. Voor het eerst droeg Eden Hazard (27) de aanvoerdersband om de arm bij Chelsea. De Rode Duivel, die eergisteren uit vakantie terugkeerde, mocht voorbij het uur opdraven in de oefenmatch tegen Olympique Lyon (0-0). Meteen klaar voor het grotere werk. Officieel is hij nog geen kapitein bij The Blues, maar nieuwe trainer Maurizio Sarri speelde wel met het idee. Hij ligt in balans met Cahill, Azpilicueta en Fàbregas. Nadat de club een droomtransfer naar Real Madrid blokkeerde, doet Chelsea er alles aan om Hazard te paaien - straks volgt ook een contractvoorstel. De dribbelaar was even diep ontgoocheld dat hij niet naar Real mocht, maar dat lijkt hij alweer achter zich te hebben gelaten. Hij lachte, hij dolde. Een mens die gelukkig in het leven staat. Batshuayi kwam niet van de bank. (KTH)

