Hazard volgende in 'Club van 100' 15 november 2018

Jan Vertonghen krijgt gezelschap. Met de intrede van Axel Witsel zit hij straks niet langer eenzaam in de Belgische 'Club van 100'. En ook enkele andere Rode Duivels mogen binnenkort hun exclusieve lidmaatschap aanvragen. Eden Hazard wellicht als eerste: de aanvoerder telt momenteel 96 caps. Als hij tegen IJsland en Zwitserland in actie komt, kan Hazard tijdens de interlandbreak in maart - met twee geplande interlands - de mijlpaal bereiken. Fellaini (87), Alderweireld (86), Kompany (85), Dembélé (82), Lukaku (79) en Mertens (78) kunnen eveneens beginnen aftellen. (VDVJ)