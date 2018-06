Hazard vindt het leuk... 30 juni 2018

...dat premier Charles Michel eergisteren op de EU-top in Brussel een truitje van hem overhandigde aan de Britse premier Theresa May, enkele uren voor Engeland-België. De Rode Duivel verkneukelde zich gisteren via Instagram: "Blij te zien dat mensen genieten van mijn shirt." Met smiley uiteraard.

