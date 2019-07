Exclusief voor abonnees Hazard speelt eerste Clásico eind oktober 05 juli 2019

De vakantie van Eden Hazard loopt stilaan op zijn eind: begin volgende week, op 8 juli, start hij zijn voorbereiding van het nieuwe seizoen in het Canadese Montreal, waar Real Madrid op vraag van trainer Zinédine Zidane tot 20 juli bivakkeert. Ook kent Hazard na het bekendmaken van de kalender van La Liga zijn eerste tegenstander. In het weekend van 17 en 18 augustus gaat Real Madrid op bezoek bij Celta de Vigo. Een week later maakt Hazard zijn competitiedebuut in Bernabéu tegen Valladolid. Eerdere berichten dat Real door renovatiewerken aan het Bernabéustadion pas half september, na de interlandbreak, voor het eerst thuis kon spelen, bleken fout. Voor zijn eerste Clásico tegen het Barcelona van Lionel Messi moet Hazard geduld oefenen tot de tiende speeldag in het weekend van 26 en 27 oktober, met een trip naar Camp Nou. Op 29 februari of 1 maart 2020 staat de return in Madrid gepland. Kampioen Barcelona opent zijn seizoen bij Athletic Bilbao en ontvangt daarna Real Betis. (BF/KTH)

