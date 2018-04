Hazard scoort na twee maanden 16 april 2018

Zijn beste seizoen speelt hij niet, maar zijn doelpuntenproductie blijft redelijk constant. Voor het eerst sinds 12 februari, twee maanden geleden, trof Eden Hazard nog eens raak. Zijn zestiende in alle competities. Een belangrijk doelpunt. In 9 minuten zette een lamentabel Chelsea een 2-0-achterstand om in een 2-3-overwinning. 't Is de week van de comebacks. Invaller Olivier Giroud, met wie Hazard zich perfect verstaat, zorgde voor de grote ommekeer. Zijn kopbal bracht hoop en hij bezorgde de uittredende kampioen uiteindelijk een felbevochten zege. Nog dit: Thibaut Courtois speelde ondanks twee tegengoals een sterke match.