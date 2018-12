Hazard scoort en laat scoren De meest beslissende 17 december 2018

Nummer 10 is nummer 9. We hebben Maurizio Sarri het al een keer eerder zien doen met een Belg. Eerst Dries Mertens, nu Eden Hazard (27). Voor de tweede keer stond de Rode Duivel diep in de punt. Met een assist en een doelpunt, zijn eerste sinds 7 oktober, rolde hij Brighton (1-2-winst) mee op. Voor rust was hij ongrijpbaar. Een genot voor het oog. "Eden kan voor ons erg belangrijk zijn in die rol", zei Sarri. "Hij kan uit stappen en kansen creëren. Alleen tactisch moet hij in die rol nog leren." Hazard onderstreepte tegen Brighton zijn rol als meest beslissende speler in de Premier League. Acht goals en negen assists heeft hij achter zijn naam. In de grote competities doet er in de cijfers slechts een beter: Lionel Messi met 14 goals en 9 assists. Mooi gezelschap. Onder Sarri drukt Hazard nu ook in de stats zijn stempel. Nu al is hij direct in meer goals betrokken dan vorig seizoen over 38 speeldagen. In 57% van alle doelpunten die gemaakt zijn als hij tussen de lijnen staat. De spil van Chelsea.

