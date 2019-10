Exclusief voor abonnees Hazard scoort eindelijk 07 oktober 2019

Eden Hazard maakte zaterdag tegen Granada zijn eerste officiële doelpunt voor Real Madrid. "Ik probeerde iets speciaals", aldus Hazard. En of dat lukte - een lobje over de doelman. Hazard kraaide het uit van de pret, en ongetwijfeld evengoed van opluchting. "Veel mensen praatten over mij en hier en daar ving ik wat op - daarom was dit doelpunt belangrijk voor mij", vertelde Hazard na de match. Toch zagen we ook tegen Granada nog lang niet de allerbeste Eden Hazard. De tiendaagse met de nationale ploeg kan die paar procentjes misschien terugbrengen. Daarna volgt immers een cruciale periode voor Real Madrid, met de twee Champions League-duels tegen Galatasaray en de clásico in Camp Nou. (SK)

