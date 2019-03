Hazard reddende engel 11 maart 2019

Een voet in 24 goals heeft Eden Hazard: 13 goals, 11 assists. Zelfde aantal als Sergio Agüero (18 goals, 6 assists), Raheem Sterling (15 goals en 9 assists) en Mo Salah (17 goals, 7 assists). Gisteren redde de Rode Duivel met zijn dertiende in de Premier League een punt voor Chelsea. Een heerlijke streep waarmee hij nog eens bewees hoe afhankelijk The Blues wel niet zijn van hun smaakmaker. Rechtstreeks betrokken in 24 van de 50 goals die Chelsea in de competitie maakte. 'Edenpendent'. Erg afhankelijk van Hazard. Chelsea pufte en zwoegde tegen een strak georganiseerd Wolves, waar Leander Dendoncker kilometers maalde. Een counter en een schot op doel volstond voor de bezoekers voor de voorsprong. Hazard bespaarde zijn teammaats in minuut 92 een fluitconcert. Harde knal in de verste hoek. Zou hij meer moeten doen.

